Google отказалась от производства культового гаджета для телевизоров

Компания Google объявила о прекращении производства своих популярных TV-приставок Chromecast. Об этом сообщает издание The Verge, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Устройства будут доступны для покупки до тех пор, пока не закончатся их запасы. Вместе с этим, Google продолжит выпускать обновления программного обеспечения и безопасности для последних версий Chromecast. При этом компания не уточнила, какие именно модели будут затронуты.

Последняя серия устройств Chromecast была выпущена в 2022 году. Первая же версия TV-приставки Google была представлена в 2013.

Корпорация не готова отказываться от рынка TV-приставок вообще - уже 24 сентября 2024 года Google представит новое устройство для телевизоров TV Streamer за $100. Новинка предложит улучшенные технические характеристики и функции по сравнению с предшественником, включая более эффективный процессор, поддержку Thread-сетей и стандарт подключения Matter для устройств умного дома.

Кроме того, TV Streamer отличится от предыдущих моделей измененным форм-фактором: вместо USB-донгла новинка будет представлять собой настольную медиаконсоль.

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