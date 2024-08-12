Samsung Electronics представил Новые холодильники Bespoke, где инверторный компрессор нового поколения AI Inverter Compressor интегрирован с AI Energy Mode в SmartThings Energy. В данной модели компрессор, т.е. фактически двигатель, если сравнивать с автомобилем, функционирует на основе искусственного интеллекта, который позволяет добиться повышенной энергоэффективности и низкого уровня шума посредством умного регулирования нагрузки.

В отличие от обычных компрессоров с фиксированной скоростью, инверторный компрессор AI автоматически регулирует скорость вращения двигателя, приспосабливаясь к температуре окружающей среды, режиму работы холодильника и изменений температуры, вызванных открыванием и закрыванием двери. Он реагирует на малейшие изменения температуры в холодильнике, создавая при этом оптимально холодный воздух и снижая энергопотребление. Выражаясь иначе, как бы вы ни пользовались холодильком, он все равно подстроится под ваш образ жизни и будет работать экономно и тихо.

Дело в том, что КПД (Коэффициент Полезного Действия) данного компрессора превышает 95%, что является признанным уровнем в индустрии бытовой техники. По сравнению с предыдущими моделями его энергоэффективность в низкоскоростном диапазоне 950-1450 об/мин, в котором обычно работают холодильники, также увеличилась более чем на 10 процентов.

Хотя инверторный компрессор с AI и является ключевым компонентом энергоэффективности устройства, ему также помогает приложение SmartThings, помогая снизить энергопотребление на дополнительные 10 %.

"В новом инверторном компрессоре AI более чем в четыре раза увеличена инерция, возникающая при работе двигателя, по сравнению с обычной моделью", - говорит Дэ Ил Квон, руководитель лаборатории исследований и разработок компрессоров подразделения цифровых бытовых приборов (DA) компании Samsung Electronics.

Также, благодаря инновациям, уровень шума AI Inverter Compressor составляет менее 35 дБ/А5 в нормальных условиях, что эквивалентно уровню шума в ночном доме или в тихом читальном зале.

"Мы продолжим разработку инверторных компрессоров AI и связанных с ними технологий, чтобы потребители могли доверять холодильникам Samsung и пользоваться ими в течение длительного времени, еще больше снижая при этом потребление энергии", говорит Джунпё Ли, руководитель группы компрессоров и двигателей, DA Business в Samsung Electronics.

Следует отметить, что это уже восьмое поколение холодильников Samsung, начиная с 1997 года. Компания постоянно проводит исследования, разрабатывает и совершенствует процесс производства внутреннего двигателя, шарикоподшипников, поршней, клапанов и других компонентов.

Samsung настолько уверен в своей продукции, что предоставляет 20-летнюю гарантию на бесплатный ремонт внутреннего двигателя и замену в течение 20 лет.