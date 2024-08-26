Маск создает "суперкластер" для обучения ИИ

Илон Маск рассказал о создании "суперкластера" для обучения искусственного интеллекта (ИИ) в штаб-квартире корпорации Tesla в Остине (штат Техас). Видеозапись с места строительства комплекса предприниматель показал в X (ранее Twitter), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По словам Маска, центр получил название Cortex. "Видео из Cortex сегодня, это новый гигантский суперкластер по тренировке искусственного интеллекта, который строится в штаб-квартире Tesla в Остине", - написал он, комментируя видеозапись.

В 2023 году Маск основал стартап xAI, занимающийся разработкой ИИ. В ноябре того же года компания впервые представила чат-бот на основе ИИ Grok. Нейросеть доступна пользователям с премиум-подпиской на платформе X. Создатели проекта утверждают, что этот продукт отличается от аналогов на рынке отсутствием цензуры и обеспечивает доступ к актуальной информации в реальном времени. Стартап также ведет разработку чат-бота TruthGPT в качестве альтернативы предвзятому, как считает Маск, ChatGPT.

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