Назван самый мощный в мире планшет на Android

Дочерний бренд ZTE, Nubia, раскрыл характеристики предстоящего устройства, которое станет самым мощным планшетом под управлением Android. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на портал GSMArena.

Игровой планшет под названием Red Magic Gaming Pad получит разогнанную версию чипсета Snapdragon 8 Gen 3. Благодаря этому новинка сможет набирать в бенчмарке AnTuTu 2,2 млн баллов, что сделает планшет самым мощным на рынке. Так, оценка процессора составила 466,6 тыс. баллов, графического процессора - 948,3 тыс., памяти - 403,7 тыс., а UX - 386,3 тыс. балла.

Также из опубликованного скриншота стало известно, что Red Magic Gaming Pad получит 16 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5 и накопитель на 512 ГБ UFS 4.0, а работать будет устройство под управлением Android 14.

Кроме того, известно, что планшет оснастят дисплеем с частотой обновления изображения 120 Гц.

Судя по единственному тизеру, Red Magic Gaming Pad будет предлагаться в двух размерах. Получит ли новинка систему активного охлаждения в виде кулера, RGB-подсветку и другие геймерские атрибуты, неизвестно. Презентация планшета ожидается 5 сентября.

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