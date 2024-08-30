Маск закрывает штаб-квартиру X

Компания X Илона Маска объявила сотрудникам, что ее штаб-квартира в городе Сан-Франциско штата Калифорния будет закрыта в пятницу, 13 сентября.

Rfr передает Day.Az, об этом сообщил журнал Fortune со ссылкой на источник в компании.

По его информации, накануне X направила краткое уведомление персоналу, в котором была указана дата закрытия штаб-квартиры в Сан-Франциско - 13 сентября 2024 года, которое выпадает на пятницу. Работников офиса, указывает журнал, должны перевести в отделения компании в Сан-Хосе и Пало-Альто. Где будет располагаться новая штаб-квартира X, пока неизвестно. Fortune допускает, что она может быть открыта в Техасе.

Как информировала в августе газета The Washington Post, такое решение может быть связано с тем, что часть сотрудников офиса в Сан-Франциско после переименования Twitter в X была уволена, а многие из оставшихся продолжают работать в онлайн-формате со времен пандемии коронавируса.

Недавно сообщалось, что в Бразилии могут заблокировать соцсеть X.

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