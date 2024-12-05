Microsoft не будет упрощать требования к Windows

Поддержка Windows 10 завершится в октябре 2025 года, однако обновление до Windows 11 будет невозможно для некоторых компьютеров из-за требования наличия Trusted Platform Module (TPM) 2.0.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на портал 3DNews, в блоге Microsoft говорится, что TPM 2.0 играет ключевую роль в защите данных и поддержании целостности системы. Модуль используется для шифрования данных, подтверждения цифровых подписей и в функциях безопасности Windows 11, таких как Credential Guard, Windows Hello for Business, BitLocker и Secure Boot.

Microsoft настаивает на важности TPM 2.0 для будущего Windows и не планирует снижать требования к оборудованию. Компьютеры, поддерживающие Windows 11, также должны иметь функции безопасности, основанные на виртуализации и защиты кода (HVCI), что возможно только на процессорах, выпущенных после 2018 года.

Несмотря на это, энтузиасты находят способы запускать Windows 11 на неподдерживаемом оборудовании. Однако Microsoft внедрила в Windows 11 24H2 улучшенные методы проверки. Корпоративные клиенты могут использовать Windows 11 LTSC 2024, которая не требует TPM, но все равно имеет жесткие требования к процессорам.

Кроме того, в Microsoft предупредили пользователей неподдерживаемых устройств о возможных последствиях, включая водяные знаки и уведомления о несоответствии минимальным требованиям, а также отказом от ответственности за любые повреждения оборудования.