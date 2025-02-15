Instagram экспериментирует с новой функцией

Instagram тестирует новую функцию, которая может изменить способ взаимодействия пользователей с комментариями: кнопкой "не нравится". Сообщается, что платформа тестирует опцию downvote, позволяющую пользователям отмечать комментарии, которые они считают бесполезными или неуместными.

Как передает Day.Az со ссылкой на зарубежные масс-медиа, функция, которая была замечена только некоторыми пользователями, отображается в виде стрелки, направленной вниз. Однако Instagram еще не распространил ее на всех и компания не подтвердила, станет ли она постоянной функцией.

Instagram, как и многие другие социальные медиаплатформы, постоянно совершенствует свои функции вовлечения, чтобы улучшить пользовательский опыт. Кнопка "не нравится" или "проголосовать против" могла бы способствовать появлению более релевантных или позитивных обсуждений, а токсичные или спамерские комментарии - вытеснить.

Meta уже тестировала подобные инструменты. Ранее Facebook экспериментировал с кнопкой "минус" в комментариях, но она так и не стала широко распространенной функцией. YouTube также убрал подсчет публичных неприязней к видео, чтобы уменьшить негативное вовлечение и преследование.

Пока неясно, как Instagram планирует использовать эту функцию. На многих платформах, где есть опция "минус", количество "не нравится" либо скрыто от общественности, либо же используется для алгоритмического ранжирования, а не для публичного порицания. Если Instagram будет придерживаться аналогичного подхода, то "минусы" могут использоваться внутри компании для определения приоритетности или неприоритетности комментариев без отображения их видимого количества.