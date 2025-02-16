В WhatsApp нашли вирус, который автоматически ворует данные

В системе безопасности мессенджера WhatsApp выявлена "серьезная проблема", которая позволяет автоматически устанавливать шпионскую программу на телефон без участия пользователя,

Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, об этом сообщает управление МВД по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий России.

"Установлено, что вредоносное ПО Graphite проникало в телефоны через зараженные PDF-файлы, распространявшиеся через групповые чаты. Для заражения не требовалось, чтобы пользователь открывал файл или переходил по ссылкам, установка трояна происходила автоматически", - говорится в сообщении.

Управление МВД ссылается, в частности, на статью The Guardian о кибератаке с использованием этой программы. ПО Graphite - разработка израильской Paragon Solutions. WhatsApp сообщила изданию, что жертвами атаки стали 90 журналистов и других представителей гражданского общества.