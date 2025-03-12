В Китае презентовали робота-ребёнка

Робота-ребёнка презентовали в Китае, передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ.

Lingxi X2 ростом с шестикласника умеет кататься на самокате, сегвее и даже велосипеде. Создатели рассчитывают, что родители будут покупать Lingxi X2 своим детям.