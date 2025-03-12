https://news.day.az/hitech/1736568.html В Китае презентовали робота-ребёнка - ВИДЕО Робота-ребёнка презентовали в Китае, передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ. Lingxi X2 ростом с шестикласника умеет кататься на самокате, сегвее и даже велосипеде. Создатели рассчитывают, что родители будут покупать Lingxi X2 своим детям.
В Китае презентовали робота-ребёнка - ВИДЕО
Робота-ребёнка презентовали в Китае, передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ.
Lingxi X2 ростом с шестикласника умеет кататься на самокате, сегвее и даже велосипеде. Создатели рассчитывают, что родители будут покупать Lingxi X2 своим детям.
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