Законы ЕС помешали Apple выпустить революционный iPhone

Apple могла бы выпустить в 2025 году революционный iPhone, лишенный всех разъемов, однако регуляторное давление со стороны Европейского союза заставило компанию пересмотреть свои планы. Об этом сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно источнику, iPhone 17 Air мог бы стать первым устройством без каких-либо физических портов, включая разъем для зарядки и передачи данных USB Type-C. Разработка предполагала полный переход на беспроводные технологии для зарядки устройства. Однако, несмотря на потенциальные перспективы такого подхода, проект был остановлен.

Apple приняла решение отказаться от создания полностью беспроводного устройства, чтобы избежать возможных проблем в связи с законодательством ЕС, которое требует обязательного наличия универсального порта USB-C для мобильных устройств.

Законодательное давление ранее вынудило компанию отказаться от фирменного разъема Lightning в пользу USB-C и прекратить продажи старых iPhone раньше времени.

В 2019 году китайская компания Meizu представила концептуальный смартфон Meizu Zero, лишенный разъемов и любых отверстий, в том числе для микрофона и динамика. Для зарядки использовалась беспроводная передача, а для передачи звука - динамики с костной проводимостью.