Как избавиться от морщинистой шеи, дряблых рук и рыхлых бедер
Потерявшая упругость, обвисшая кожа на руках, шее, животе и бедрах - нередкое явление у женщин после 45 лет. Увлечение диетами, резкое похудение, гормональные сбои - всё это сказывается на состоянии кожи, ведь с возрастом клетки уже не способны так быстро восстанавливаться, как прежде.
Тем не менее существует средство, которое при условии регулярного применения способно подтянуть кожу и вернуть ей упругость.
Подтяжка в домашних условиях
Камфорное масло - популярное и эффективное средство для ухода за кожей и волосами. Его применяют для избавления от угревой сыпи, устранения рубцов, разглаживания морщин, ускорения роста волос. Благодаря насыщенному составу и способности побуждать клетки к обновлению, этот продукт дает отличный эффект при обертываниях с целью похудения и подтяжки кожи.
Внимание! Камфорное масло нельзя использовать больным эпилепсией и страдающим гиперчувствительностью к препарату.
Кофе (если точнее, то кофеин) - верный помощник тех, у кого кожа утратила упругость и начала стареть. Он активизирует обменные процессы, укрепляет, улучшает эластичность кожи. Предотвращает рак кожи.
ИНГРЕДИЕНТЫ
- 2 ст. л. кофейной гущи
- 0,5-1 ч. л. камфорного масла
- 2 ст. л. косметической глины
ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ
Разведи глину водой согласно инструкции на упаковке. Должна получиться масса с консистенцией густой сметаны. Добавь кофейную гущу и камфорное масло, перемешай. Количество камфоры индивидуально и зависит от чувствительности кожи. Лучше начать с 0,5 чайной ложки. Нанеси смесь на кожу проблемных зон, оберни тело пищевой пленкой, надень что-то облегающее, чтобы обеспечить термоэффект. Держи обертывание 30-40 минут, затем смой теплой водой и нанеси питательный крем.
Курс из 10 таких обертываний (2-3 в неделю) поможет заметно подтянуть кожу. Эффект будет виден уже после первой процедуры: исчезнет ненавистная рыхлость, а за счет восстановления баланса влаги кожа станет гладкой и упругой.
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