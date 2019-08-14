Боль в области живота может стать первым звоночком начинающейся язвенной болезни. Пока язва небольшая, симптомы могут быть стертыми.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Как работает защита желудка

Клетки внутренней оболочки желудка вырабатывают слизь, защищающие стенки желудка от кислоты и ферментов. Бикарбонаты снижают кислотность, а специальные липидные вещества простагландины стимулируют работу всех факторов защиты. Слизистая желудка регулярно обновляется с помощью активной регенерации и повышенному кровоснабжению. Если система работает сбалансировано, язва человеку не грозит.

Стресс

Раньше в России считалось, что язвенная болезнь развивается "от стресса". Ее считали болезнью начальников - ведь необходимость руководить людьми в старые времена была связана с большой ответственностью, а не только большой зарплатой.

Открытие главного язвенного "злодея"

В 1979 году австралийский патолог Робин Уоррен предположил, что возникновение язвенной болезни связано с наличием в организме человека бактерии Helicobacter pylori (Хеликобактер пилори). Сегодня считается доказанным, что от 70 до 85% язв желудка возникает из-за хеликобактера. Эта бактерия повреждает слизистую оболочку и вызывает воспалительную реакцию в клетках, нарушая плотные межклеточные связи. Постепенно язва достигает мышечного слоя, что опасно для жизни. В развитых странах люди регулярно проверяют себя на наличие хеликобактера - ведь попимо язвы, эта бактерия также способствует возникновению рака желудка. Лечение проводится антибактериальными препаратами и гастропротекторами.

Другие факторы

Развитию язвенной болезни также способствует нарушение кровоснабжения желудка. Это бывает у курильщиков, послеоперационных больных, у людей, перенесших какую-либо сильную травму.

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