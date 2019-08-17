Британские специалисты в сфере медицины заявили, что существует ряд признаков, которые указывают на наличие диабета у человека, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

По словам медиков, частая рвота или тошнота в совокупности с низким кровяным давлением являются первыми симптомами сахарного диабета. Специалисты советуют незамедлительно обратиться к врачу при обнаружении этих признаков.

Также свидетельствовать о наличии болезни может сухость во рту, постоянная жажда, быстрая потеря веса и частое мочеиспускание.

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