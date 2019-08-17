https://news.day.az/medicine/1148003.html Медики назвали первые признаки диабета
Медики назвали первые признаки диабета
Британские специалисты в сфере медицины заявили, что существует ряд признаков, которые указывают на наличие диабета у человека, передает Day.Az со ссылкой на Известия.
По словам медиков, частая рвота или тошнота в совокупности с низким кровяным давлением являются первыми симптомами сахарного диабета. Специалисты советуют незамедлительно обратиться к врачу при обнаружении этих признаков.
Также свидетельствовать о наличии болезни может сухость во рту, постоянная жажда, быстрая потеря веса и частое мочеиспускание.
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