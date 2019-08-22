Ученые по всему миру озадачены проблемой кариеса. Медики ищут способ предотвратить его появление с помощью вакцины или прививки.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Так, одной из главных причин возникновения кариеса является пагубное действие на зубную эмаль бактерии Streptococcus mutans. Она постоянно обитает в ротовой полости и стимулирует образование молочной кислоты, которая разрушает эмаль, формирует зубной камень и приводит к воспалению десен и появлению кариозных полостей.

Ученые из Великобритании создали вакцину, которая содержит антитела к этой бактерии и действует стандартно: антитела вступают в реакцию с микробами и уничтожают их.

Главный минус этой вакцины состоит в том, что организм вырабатывает лишь кратковременный иммунитет к "кариозным микробам", и поэтому вакцинацию придется повторять каждые два года. Ученые уже готовы начать клинические испытания препарата, однако отмечают, что прежде чем делать какие-то точные выводы, придется подождать, так как кариес проявляется медленно.

А вот американские ученые разработали препарат, действия которого может хватить на несколько лет. Причем взрослые принимают его как сироп, а детям препарат закапывается в нос. Эта вакцина вырабатывает антитела к бактерии и даже разрушает зубной камень, подавляя фермент, который участвует в его формировании.

Специалисты уже предполагают, что такой способ может стать одним из самых эффективных средств в профилактике кариеса.

Конечно, над подобной вакциной работают и в Китае. Так, ученые из Института вирологии Уханя Китайской академии наук обнаружили, что некоторые бактериальные белки не дают кариесу прогрессировать. Их включили в состав новой вакцины, которую проверили на мышах и крысах. В результате вакцина показала 64% эффективности при профилактике, и 53% улучшений у особей с уже имеющимся кариесом. Однако вакцину еще предстоит проверить на людях.

Пока проекты находятся на стадии разработки и тестирования, лучшим средством в профилактике кариеса являются уход за зубами и регулярное посещение стоматолога.

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