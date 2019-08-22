Арбузы и дыни полезны, но есть их после 19:00 не рекомендуется. Об этом рассказал врач-диетолог Вадим Крылов, слова которого приводит газета "Вечерняя Москва", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его словам, в них содержится фруктовый сахар, который сам по себе полезен, но если съесть арбуз или дыню после 19 вечера, то сахар отложится в жир, и его можно не успеть израсходовать.

"Есть его [арбуз] не стоит людям с хронической и терминальной стадиями почечной недостаточности, - добавил Крылов. - Хорошо подходит тем, у кого есть проблемы с почками, нужно повысить их фильтрационную способность". По его словам, пищевые волокна, содержащиеся в арбузах и дынях, забирают на себя различные вредные вещества из организма, то есть, очищают его. Также арбуз является пребиотиком, благодаря которому в желудке развивается здоровая микрофлора.

"Арбуз содержит натрий, калий, кальций, фосфор, витамины B1, B2 и C, фолиевую кислоту, бета-каротин. Это действительно очень полезный продукт. Но мы не можем знать наверняка, как он был выращен, добавили ли туда что-то вредное для цвета или запаха", - заключил диетолог.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!