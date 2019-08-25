https://news.day.az/medicine/1150063.html Семь самых полезных продуктов для здоровья
Семь самых полезных продуктов для здоровья
Эксперты в области медицины перечислили семь самых полезных продуктов питания для здоровья сосудов. Данной теме посвящена публикация, появившаяся некоторое время назад в российской блогосфере.
Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.
Специалисты рекомендовали употреблять в пищу:
1. орехи;
2. сухофрукты;
3. фасоль;
4. красные, фиолетовые ягоды и фрукты;
5. цитрусовые;
6. овсяную кашу;
7. оливковое масло.
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