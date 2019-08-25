Эксперты в области медицины перечислили семь самых полезных продуктов питания для здоровья сосудов. Данной теме посвящена публикация, появившаяся некоторое время назад в российской блогосфере.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Специалисты рекомендовали употреблять в пищу:

1. орехи;

2. сухофрукты;

3. фасоль;

4. красные, фиолетовые ягоды и фрукты;

5. цитрусовые;

6. овсяную кашу;

7. оливковое масло.

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