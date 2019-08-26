Врач-отоларинголог Владимир Зайцев объяснил, почему чихание с закрытыми ртом и носом опасно для здоровья.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, доктор заметил, что при чихании скорость потока воздуха может достигать 120 метров в секунду.

"Если закрыть рот и нос, слизь может под давлением попасть в слуховые трубы, которые соединяют носоглотку со средним ухом. В итоге может возникнуть воспаление слуховой трубы, которое называется евстахиит", - приводят "Аргументы и факты" слова Зайцева.

Кроме того, под давлением микробы могут попасть в пазухи, что чревато синуситом, гайморитом или сфеноидитом.

Наконец, при таком чихании повышается внутричерепное давление. Это повышение может быть особенно ощутимым для пожилых людей, а также пациентов со слабыми стенками сосудов или страдающих вегето-сосудистой дистонией, добавил врач.

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