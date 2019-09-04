По данным ВОЗ, в определенный момент жизни более трети людей заболевают раком. Болезнь начинается с неконтролируемого размножения определенных клеток в организме, которые поражают здоровые органы и ткани.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Как рассказали медики, одним из ключевых признаков опухоли может быть резкая потеря веса, что указывает на ряд различных видов заболевания, включая рак поджелудочной железы, желудка и пищевода.

Еще одним симптомом является постоянная непроходящая боль. По словам врачей, именно с помощью боли наше тело говорит, что что-то идет не так.

Другим признаком болезни являются необъяснимые кровотечения. Кровь может содержаться в стуле, что может указывать на злокачественную опухоль кишечника, выходить с кашлем из легких, предупреждая о развитии рака этого органа и др.

Кроме того, стоит обратить внимание на различные опухолевидные образования на теле. Например, одним из главных предупреждающих признаков рака молочной железы является уплотнение на груди, добавили медики.

"Если у вас есть какие-либо странные, на ваш взгляд, симптомы, важно обратиться к своему врачу", - посоветовали специалисты.

"Не бойтесь пройти медицинское обследование. Чем раньше будет обнаружен рак, тем больше вероятность излечения", - заключили эксперты.

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