К раку головы и шеи относятся образования в области носа, рта, гортани, глотки и слюнных желез, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Врачи-онкологи перечислили признаки развития злокачественных опухолей в голове и в районе шеи.

Чаще всего новообразования возникают около носовых пазух, ротовой полости и гортани.

Онкологии в этих областях больше подвержены мужчины, так как по статистике они больше курят и употребляют спиртное.

О возникновении заболевания свидетельствуют появление язв, наростов на слизистых, боли в горле, кровяные выделения, а также запах изо рта, пишет "Медикфорум".

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!