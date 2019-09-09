В Азербайджане важно принять соответствующее законодательство по ликвидации анемии и подобных заболеваний крови.

Об этом зампред парламентского комитета по здравоохранению Муса Гулиев сказал на региональном семинаре по планированию, выполнению и мониторингу работы по обогащению муки для предотвращения дефицита микронутриентов в Европе и Центральной Азии, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.

Подчеркнув, что анемия и дефицит микроэлементов являются проблемой многих стран, Гулиев отметил, что те страны, которые решают этот вопрос посредством законодательства или решений правительства, уже добились определенных успехов:

"В Азербайджане тоже проводится необходимая работа в этой сфере. Думаю, что Милли Меджлис (парламент) совместно с правительством и ЮНИСЕФ примут закон в Азербайджане. На осенней сессии Милли Меджлиса будут проведены слушания по этому вопросу, и в ближайший год в Азербайджане будет принят такой закон".

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!