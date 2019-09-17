Специалисты считают, что одной из самых распространенных причин появления сухости во рту является прием лекарств. Если человек никакие препараты не пьет, то стоит обратиться к врачу, чтобы исключить ряд серьезных заболеваний, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Что касается лекарств, то ксеростомию (сухость во рту) могут вызвать, например, снотворное, противоотечные средства, антигистаминные и гипотензивные препараты, антидепрессанты и успокоительные.

Ксеростомия может сигнализировать о сахарном диабете, заболеваниях желудка (например, о антацидном гастрите), неврологических нарушениях.

Если таких недугов у человека нет, то избавиться от неприятного ощущения помогут отказ от курения, алкоголя, кофе - они провоцируют сухость во рту.

Также можно попробовать жевать жвачку без сахара, добавлять в еду немного жгучего перца и пить в течение дня маленькими глотками подкисленную ягодами или цитрусовыми воду.

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