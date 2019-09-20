О том, что зубы нужно чистить два раза в день, а руки мыть после каждого посещения улицы мы узнали еще в детстве. Однако есть и те правила гигиены, о которых нам не рассказывают ни родители, ни врачи, а тем временем, не зная о них и ежедневно допуская ошибки в уходе за собой, мы вредим и своей красоте, и своему здоровью, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Мыть лицо в душе

Принимая душ, мы нередко умываем лицо, стоя под струйками воды. Но на самом деле эта процедура не так безобидна, как кажется на первый взгляд. Дело в том, что горячая вода в сочетании с сильным напором повреждает мелкие капилляры и таким образом нарушает защитный барьер кожи.

Протирать пот руками

Во время занятий спортом полотенца или влажные салфетки не всегда находятся под рукой. Поэтому мы нередко вытираем пот с лица руками. На чью-то кожу это никак не влияет, а у кого-то тут же появляются покраснения, прыщики и даже акне. Происходит это потому, что на каждом квадратном сантиметре кожи рук проживает примерно 1500 бактерий, некоторые из которых остаются на руках даже после мытья.

Оставлять кисти в косметичке

Женская косметичка - прекрасное место для размножения бактерий. Кисти и спонжи, хранящиеся под килограммом тональных кремов, помад и теней, превращаются в дом для микробов, которые могут вызывать пищевые отравления, кожные инфекции, инфекции кровотока и даже пневмонию.

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