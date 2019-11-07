Ученые обнаружили, что рапамицин - вещество, входящее в состав иммунодепрессантов, помогает поддерживать мозговое кровообращение и улучшает память. Результаты исследования опубликованы в журнале Aging Cell, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Мозг потребляет огромное количество энергии, но не имеет собственных ресурсов для ее восполнения. Глюкоза и кислород, необходимые нейронам, поставляются в мозг по кровеносным сосудам. С возрастом мозговое кровообращение ослабевает. Снижается, соответственно, и нейрональная активность, страдают когнитивные способности, ухудшается память. Нарушение мозгового кровотока стоит на первом месте и среди факторов риска развития болезни Альцгеймера.

Американские ученые во главе с Кэндис Ван Скике (Candice E. Van Skike) из Научно-медицинского центра Техасского университета в Сан-Антонио, проводя эксперименты на крысах, обнаружили, что возрастное снижение притока крови к мозгу и потерю памяти можно остановить с помощью рапамицина - вещества, входящего в состав препаратов, используемых при трансплантации органов для снижения риска отторжения.

Ученые выяснили, что у пожилых крыс, которым добавляли в пищу рапамицин, мозговой кровоток с возрастом не ослабевал, а память даже улучшалась.



Исследователи начали давать рапамицин грызунам, начиная с 19 месяцев (средний возраст для крыс) и продолжали это делать ежедневно до достижения ими 34 месяцев. В этом, весьма преклонном для крыс возрасте кровообращение в головном мозге животных было точно таким же, как в начале эксперимента. У пожилых крыс из контрольной группы, не получавших препарат, процессы старения протекали естественным путем.

"Старые крысы, получавшие рапамицин, выглядели в нашем исследовании как крысы среднего возраста", - приводятся в пресс-релизе Научно-медицинского центра Техасского университета слова Кэндис Ван Скике.

Ранее авторами было установлено, что возрастными процессами можно управлять с помощью белка mTOR, регулирующего рост и старение клеток. В данном исследовании ученые с помощью комплекса методов, включающих поведенческие эксперименты, функциональную визуализацию на основе МРТ, биохимический и иммуногистохимический анализы, установили, что хроническое подавление mTOR с помощью рапамицина восстанавливает синапсы - связи между нейронами головного мозга, что улучшает когнитивные способности и память.

Ученые планируют продолжить исследования и выяснить, будет ли влиять прием рапамицина на торможение процессов старения в организме в целом, а также возможно ли с помощью этого препарата предотвратить развитие деменции, связанной с болезнью Альцгеймера у пожилых людей.



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