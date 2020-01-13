https://news.day.az/medicine/1193300.html Врачи назвали заболевания, которые особенно опасны зимой

Врачи назвали заболевания, которые особенно опасны зимой

Медицина, 13 января 2020 03:01 105

В зимний период времени из-за серьезных осложнений очень опасны три заболевания: артрит, астма и болезни сердца, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Одной из самых опасных болезней зимой является астма. Если в холодную погоду возникают хрипы и одышка, нужно быть осторожными. У астматиков резкий переход температур может вызвать онемение языка, что может привести к бронхоспазму. В сильные морозы людям с таким заболеванием лучше не выходить из дома и принимать лекарства, сообщает журнал Healthy.

В зимнее время обостряется артрит, который вызывает боли в суставах. Люди в холода меньше двигаются и чаще болеют простудой, из-за этого возникают разные воспаления и возрастает вероятность появления артрита, поэтому врачи советуют зимой одеваться теплее, заниматься спортом и закаляться.

У людей с сердечными болезнями в холод увеличивается риск сердечного приступа. При низкой температуре поднимается артериальное давление, из-за него увеличивается нагрузка на сердце. Медики советуют отказаться от курения, спиртного и пить меньше кофе. Зимой необходимо отдать предпочтение пище, в которой содержатся много питательных веществ, а также теплым напиткам.

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