Исследования на почве увеличения значения индекса массы тела проводятся с завидной регулярностью: дело в том, что проблема набора веса с возрастом достаточно актуальна.

Притом ожирение подвергает жизнь человека определенным рискам: так, повышается шанс возникновения болезней сердца, эндокринных нарушений и т.п. Общественное мнение в данной вопросе опирается на малоподвижный образ жизни как на основную причину увеличения веса в пожилом возрасте. Day.Az со ссылкой на Рамблер расскажет, так ли это на самом деле.

Исследование, опубликованное в научном журнале Nature Research, базировалось на анализе жировых клеток у 54 участников эксперимента в течение 13 лет. За данный этап выяснилось, что независимо от изменения веса у испытуемых отмечалось снижение липидного обмена в жировой ткани - скорости расщепления молекул жира и их накопления в клетках. Получилось, что те мужчины и женщины, которые не прибегали к употреблению малого количества калорий, в среднем увеличили свой вес на 20%.

Оценивая липидный обмен у 41 женщины, перенесшей операцию по удалению жировой ткани, ученые сделали выводы, что те представительницы слабого пола, у которых наблюдалась низкая скорость обмена до операционного вмешательства, смогли ее увеличить, сохранив объем своего тела на прежнем уровне. А вот у тех, кто обладал повышенной скоростью жирового обмена, наблюдалось увеличение веса.

Специалисты, опираясь на полученные результаты, сделали выводы о том, что процессы в нашей жировой ткани, не зависящие от других факторов, регулируют изменения массы тела.

Работа ученых подтверждает ранее сформулированное утверждение о том, что высокая физическая активность поможет ускорить липидный обмен. Это актуально и для долгосрочного эффекта операций по снижению веса.