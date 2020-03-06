Как восстановить артериальное давление собственными кулаками
Повышенное артериальное давление усложняет жизнь огромному количеству людей. Причем возрастные рамки у этой проблемы уже давно смазались - страдают и пожилые, и молодые.
Как передает Day.Az со ссылкой на Рамблер, помимо медикаментозных методов восстановления давления, есть еще несколько простых секретов.
Оказывается, помочь своему давлению можно в прямом смысле своими руками.
Его суть состоит в том, чтобы ритмично сжимать пальцы рук в кулаки. При этом следует встать прямо и расслабить руки, опустив их вдоль тела.
Сжимать и разжимать пальцы следует примерно 35-45 секунд, а затем после 10 секунд отдыха повторить упражнение с другой рукой.
Далее то же самое следует сделать с вытянутыми параллельно полу руками, а после этого с вытянутыми вверх и выставленными перед собой руками. Упражнение лучше повторять ежедневно утром и вечером.
Согласно учениям восточных целителей, такое упражнение нормализует повышенное артериальное давление, а кроме того может предотвратить риск развития артрита и остеопороза, потому как способствует укреплению и подвижности пальцев и кистей рук.
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