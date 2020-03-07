Как люди заражаются без микробов и травятся без яда

Наверняка, многие слышали об эффекте плацебо - когда человек, верящий в силу лекарственного средства, чувствует улучшение, даже если на самом деле препарат - "пустышка" и у него нет никаких полезных свойств.

Но есть и обратное явление, которое принято называть "ноцебо", передает Day.Az со ссылкой на Рамблер. Только оно основано на вере человека в болезнь, а не в лекарство. То есть он надеется не на силу препарата, а наоборот уверен в негативном его действии.

Так например, известно немало случаев, когда пациент уверен, что у определенного лекарства есть какие-то побочные эффекты, которых на самом деле нет. Но вскоре они в действительности начинают проявляться. По крайней мере, ему так кажется.

Яркий пример эффекта случился еще в 2007 году, когда находившийся в больнице мужчина, поссорившийся со своей возлюбленной, принял 29 таблеток, которые, по его мнению, были антидепрессантами.

После этого его обнаружила медсестра - артериальное давление было низким, он был бледен и практически терял сознание. Но оказалось, что парень стал участником исследования, и таблетки, которые он принял, были всего лишь пустышками. Как только ему сказали об этом, его состояние начало улучшаться, и через 15 минут не было уже никаких признаков отравления.

Есть и другой принцип действия ноцебо. Когда пациенту сообщают неверный тяжелый диагноз, он настолько верит в это, что через какое-то время в реальности ощущает симптомы и даже может довести себя до смерти. А то, что диагноз был неверный, выяснится только при вскрытии. В медицине таких случаев было несколько.

При этом эффект ноцебо научно пока не в полной мере изучен. Ученые уже выяснили, что во время тревожного ожидания активируется нейропептидный гормон холецистокинин. Так исследователи из Туринского университета определили, что блокаторы холецистокинина облегчают или вовсе устраняют боль, возникшую именно из-за эффекта ноцебо.