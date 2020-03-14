Названы этапы развития вызванной коронавирусом болезни

Болезнь COVID-19, вызванная коронавирусом нового типа, в своем развитии проходит четыре этапа. Об этом рассказал проекту RT Антона Красовского "Эпидемия" главный пульмонолог России Александр Чучалин, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Первый этап длится от семи до девяти дней и называется "вирусемия", он напоминает безобидную простуду, отметил специалист. Ситуация кардинально меняется в период с 9-го по 14-й день развития инфекции, когда происходит поражение эпителиальных клеток организма.

Чучалин указывает, что именно в это время развивается вирусно-бактериальная пневмония. "В анатомическом пространстве дыхательных путей происходит колонизация микроорганизмов, бактерий", - объяснил врач. Дальнейшее развитие инфекции может привести к летальному исходу.

Если болезнь не взять под контроль на этом этапе, то у пациента начинаются серьезные осложнения - острый респираторный дистресс-синдром, или некардиогенный отек легкого. Он не сможет дышать без аппарата искусственной вентиляции легких.

В случае если инфекцию не удалось остановить на третьей стадии, последней, или четвертой, фазой заболевания становится иммуносупрессия, вызванная поражением приобретенного и врожденного иммунитета. "Она становится губительной, и у больного присоединяются [к основной инфекции] такие агрессивные возбудители, как синегнойная палочка, грибы", - рассказал Чучалин.