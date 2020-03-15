Ученые в Нидерландах совершили прорыв в создании лекарства от COVID-19

Ученые из Утрехтского университета в Нидерландах нашли антитело к новому коронавирусу, которое блокирует инфекцию, и оказались близки к созданию вакцины против болезни, сообщает Рен ТВ со ссылкой на NOS.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, профессор клеточной биологии Франк Гросвельд рассказал, что антитела к коронавирусу удалось обнаружить впервые. Он заметил, что с высокой степенью вероятности "это станет лекарством, которое поступит в продажу".

Однако вакцина может появиться не ранее чем через несколько месяцев: антитело еще предстоит испытать на людях. Кроме того, необходимо получить одобрение лекарства со стороны других представителей научного сообщества, отметил Гросвельд.

На сегодняшний день вакцины против коронавируса еще нет.

Как рассказал представитель Минздрава Греции Сотирис Циодрас, для излечения больных коронавирусом врачи попробовали применить экспериментальное лекарство от лихорадки Эбола. По его словам, данное лекарство давали тяжелобольным пациентам в Китае, США и других странах