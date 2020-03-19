Раскрыта главная причина старения

Ученые Медицинского колледжа имени Альберта Эйнштейна в США обнаружили, что число мутаций в соматических клетках увеличивается с возрастом. Исследователи считают, что этот процесс является ключевым в старении и развитии рака. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Биологи секвенировали (определили нуклеотидную последовательность) геном В-лимфоцитов людей в возрасте до 100 лет. Оказалось, что у новорожденных среднее число мутаций достигало 463,4, у людей 27-30 лет - 1181,9 мутаций, а у тех, кому исполнилось 52-75 лет, - 2101,7 мутаций. У долгожителей (97-106 лет) наблюдалось 3127 мутаций. При этом большинство изменений ДНК были уникальными для одной конкретной клетки и появлялись случайно по всему геному.

Однако исследователи обнаружили, что в некоторых участках генома вероятность появления мутаций была выше, чем в других. Кроме того, часть изменений в геноме была сходна по природе с теми, что возникают в раковых опухолях. С возрастом также увеличивается количество нуклеотидных замен в участках ДНК, регулирующих активность генов, а также в открытом хроматине - областях хромосом, где находятся регуляторные последовательности.