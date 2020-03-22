В Польше нашли возможность использовать один аппарат для вентиляции легких двух пациентов

Ученые Института биокибернетики и биомедицинской инженерии Польской академии наук разработали устройство, которое позволяет проводить независимую вентиляцию легких сразу двум пациентам с использованием одного респиратора, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В Институте техники и медицинской аппаратуры в Забже начинается производство уникальных респираторов, к которым можно подключить двух больных одновременно", - информировал в Twitter министр науки Польши Ярослав Говин.

В условиях распространения коронавируса нового типа, который у пациентов с ослабленным здоровьем приводит к быстрому развитию двусторонней пневмонии и необходимости подключения к аппарату ИВЛ, этот метод польских ученых может спасти немало жизней. Как ожидается, первые 100 образцов этого устройства появятся в течение ближайших трех недель.

Новый аппарат получил название Ventil. Как указали его создатели, "конструкция устройства позволяет независимо регулировать основные параметры процесса механической вентиляции двух пациентов".

В Польше число выявленных случаев заражения коронавирусом достигло 425. Пять человек умерли. По последним данным, сейчас в больницах находятся 898 пациентов, госпитализированных с подозрением на заражение. Около 47 тыс. находятся в условиях домашнего карантина из-за контактов с заразившимися. За последние дни более 62 тыс. отправлены в домашний карантин после возвращения из-за границы, более 53 тыс. человек находятся под эпидемиологическим надзором.