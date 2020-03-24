6 главных причин недосыпа: как улучшить качество отдыха

Качество вашего сна так же важно, как и его количество. Можно провести в постели 8−9 часов, но чувствовать, что организм не восстановился. Как этого избежать, расскажет Day.Az со ссылкой на popmech.ru.

Еда перед сном

Хорошая идея немного перекусить перед сном, чтобы не ворочаться от голода. Но "немного" должно означать именно немного. Убедитесь, что вы не едите на ночь жирное, жареное или острое. Пара ложек салата или помидор с куском сыра будут хорошим перекусом и не помешают вам спать. А вот плотный ужин нужно завершать за три часа до сна.

В комнате слишком тепло

Оптимальная температура для сна лежит в диапазоне от 12 до 23 градусов. В более холодной комнате вы замерзнете, а более теплой у вас пересохнет носоглотка.

Слишком много работы

Напряженный рабочий график, ненормированный рабочий день и любовь остаться на работе подольше и доделать - приводят к тому, что ваш сон нарушается. А ваша производительность падает. Это замкнутый круг, из которого можно вырваться только усилием воли: перестать перерабатывать и начать высыпаться.

Слишком теплый душ

Во время сна температура нашего тела понижается: только при этом условии мы спим нормально. Если вы хорошо постояли под горячим душем - вы отложили момент своего засыпания на пару часов.

Дневной сон

Компенсировать недосып дневным сном или долгим валянием в постели в выходные чревато головной болью и сбитыми циркадными ритмами. Если вам совсем невмоготу, делайте дневной перерыв на сон не больше чем на 15−20 минут. Так вы не успеете провалиться в фазу глубокого сна и не получите проблем.

Лишний свет

Фонари, луна в окно, фары машин и мерцание лампочек на вашем компьютере - все это негативно сказывается на засыпании и качестве сна. Заведите плотные шторы, заклейте все мигающие лампочки в комнате или спите в маске для сна.