Разработка вакцины от коронавируса в России прошла первую фазу

Разработка вакцины Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) от коронавируса прошла первую фазу, все испытания закончатся в июле, примерно через 11 месяцев она будет получена. Об этом журналистам в понедельник сообщила руководитель агентства Вероника Скворцова, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Следующая вещь, о которой хотелось бы сказать, - это разработка вакцины. Разработка вакцины прошла первую фазу. Это рекомбинантная вакцина, не из живого вируса, а из белков, которые имеют эпитопы так называемые, или центры связывания с вирусом", - сказала она.

Скворцова пояснила, что в настоящее время созданы три вида рекомбинантных белков, которые поступили в Научно-клинический центр физико-химической медицины ФМБА, чтобы с помощью компьютерного расчетного анализа и моделирования можно было из большого количества этих точек выбрать самые иммуногенные, резко повышающие активность и эффективность вакцины. После этого вакцину передадут для испытаний на специально выведенной линии хорьков, которые заражаются этим вирусом.

"Все испытания у нас закончатся в июле. И после этого мы перейдем уже к тем необходимым исследованиям, которые нужны для регистрации вакцины. Если все будет идти так, как мы планируем, то где-то через 11 месяцев мы сможем получить собственную эффективную вакцину, а возможно, и не одну, несколько вариантов", - добавила Скворцова.

Разработка иммунных тестов

По словам Скворцовой, разработка иммунных тестов, представляющих собой чипы, для выявления антител к коронавирусу нового типа закончится ко 2 апреля, в дальнейшем будет запущено их массовое производство - не менее 50 тыс. в месяц. "Третья разработка чрезвычайно важная. В отличие от первых двух, она основана не на выявлении вируса как такового, а на выявлении антител к нему с помощью иммунных тестов. Эти иммунные тесты представляют собой чип, который можно использовать даже прикроватно в клинике для многократного исследования динамики состояния пациента. <...> До 2 апреля полностью разработка чипов будет завершена", - сказала она.

Скворцова отметила, что эти чипы позволят предвидеть и спрогнозировать ухудшение в состоянии пациента за определенное время. "Параллельно уже сейчас запущено и подготовлено производство данных чипов, не менее 50 тыс. в месяц", - добавила она.

Кроме того, по словам Скворцовой, уже сейчас разработан чип на определение вируса - на выявление его ДНК.

Схемы лечения

Схемы лечения самых тяжелых форм коронавируса нового типа разрабатываются в одном из научных центров ФМБА, их верификация пройдет в течение 10 дней, отметила Скворцова.

"Параллельно ФМБА разрабатывает схемы лечения самых тяжелых форм коронавируса. Эта разработка проходит на территории научного центра биомедицинских технологий ФМБА, тоже в Москве. Мы надеемся, что в течение 10 дней основные все схемы будут верифицированы", - сказала она.