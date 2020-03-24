Раскрыт особый механизм заражения коронавирусом

Коронавирус особым способом проникает в клетки. Об этом рассказал RT врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Тимур Бессараб, являющийся членом оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам эксперта, в отличие от других вирусов, COVID-19 не проникает через мембрану клетки в произвольных местах.

"Корона" вируса служит для атаки на клетки путем подмены важных для их жизнедеятельности молекул белками "короны", - пояснил Бессараб.