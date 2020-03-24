https://news.day.az/medicine/1215525.html Раскрыт особый механизм заражения коронавирусом
Раскрыт особый механизм заражения коронавирусом
Коронавирус особым способом проникает в клетки. Об этом рассказал RT врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Тимур Бессараб, являющийся членом оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По словам эксперта, в отличие от других вирусов, COVID-19 не проникает через мембрану клетки в произвольных местах.
"Корона" вируса служит для атаки на клетки путем подмены важных для их жизнедеятельности молекул белками "короны", - пояснил Бессараб.
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