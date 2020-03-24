Роспотребнадзор заявил об иммунитете к коронавирусу у переболевших им

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что у пациентов, поборовших коронавирус, вырабатывается иммунитет.

"Сегодняшние исследования говорят о том, что да, иммунитет вырабатывается после перенесенного инфекционного заболевания, вызванного новым коронавирусом", - рассказала глава ведомства, цитирует ее РИА "ФАН".

Как отмечает Попова, собственные исследования Роспотребнадзора подтвердили выработку в крови переболевших иммуноглобулина M и G, защищающего организм от вторичного инфицирования.

Ранее доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU в США Анча Баранова назвала условия прекращения пандемии коронавируса в мире. По ее мнению, есть два сценария: ослабление вируса в результате мутации и выработка иммунитета у большинства населения Земли, сообщает RT.

Согласно последним данным, число инфицированных коронавирусом в России составляет 438 человек, 17 пациентов выздоровели.

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками "Бактериологическая опасность".