Ученые рассказали, возможно ли заразиться коронавирусом через воду

Американский ученые-экологи заявили, что поведение вирусов в окружающей среде зависит во многом от их строения.

Рассказ исследователей Стэндфордского университета о потенциальных путях передачи SARS-CoV-2 передает журнал Environmental Science & Technology, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ученые не могут быстро выяснить, как себя ведет новый вирус в окружающей среде, однако зачастую все зависит от того, "обернут" ли он в слои липидов или же "голый". Если вирус "одет", то это помогает ему не сталкиваться с иммунной системой хозяина, а "голые" вирусы могут легко распространяться в воде.

Ученые провели исследование и выяснили, что фильтры для очистки воды и различные барьеры справляются с задачей избавления воды от вирусов, сходных с SARS-CoV-2. В связи с этим, предполагается, что вода не может быть основным путем передачи коронавируса.

"Однако человек потенциально может подвергнуться воздействию при взаимодействии с водой, загрязненной необработанными фекалиями", - цитирует ученых журнал.

По последним данным, число заразившихся COVID-19 превысило 551 тыс. человек, при этом выздоровели 128 703 человека, а погибли - 24 914.