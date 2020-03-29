Ученые впервые остановили старение клеток

Специалистам Стэнфордского университета впервые в истории удалось омолодить клетки человека. Омоложенный материал усваивал питательные вещества и избавлялся от клеточного мусора, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ученые инициировали запуск специального механизма, который позволял синтезировать определенные белки ограниченное время. В результате экспериментов с РНК клетка была вынуждена производить факторы Яманаки - особые белки, играющие важную роль в процессе развития эмбриона. Специалистам было важно удалить клеточный мусор с ДНК, но не допустить трансформации опытного материала в плюрипотентную стволовую клетку.

В результате омоложения многие факторы старения, присущие клеточному организму, начали откатываться назад. Ученые заметили, что клетки действительно помолодели, так как по многим признакам их было невозможно отличить от появившихся позже образцов. По одному из признаков обработанные клетки были на 1,5-3,5 года моложе своих ровесников.

В заключении исследования говорится, что проведенные тесты имеют большое значение для изучения процедуры старения. Ученые отметили значительность потенциальных терапевтических последствий препаратов будущего, которые помогут бороться с рядом заболеваний, связанных с пожилым возрастом.