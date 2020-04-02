Смертность от коронавируса неодинакова в разных группах населения. До настоящего момента наиболее важными факторами риска были: пожилой возраст и ослабленная иммунная система.

SARS-CoV-2 - это вирус, вызвавший пандемию, которая сейчас сотрясает уже весь мир. Это новый вирус, поэтому все его характеристики еще изучаются. Среди них смертность от коронавируса и другие факторы риска.

Коронавирусы на самом деле представляют собой целое семейство вирусов. Виновник этой конкретной ситуации впервые дал о себе знать в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. В настоящее время смертность от коронавируса близка к 18% среди людей старше 80 лет.

Однако эта цифра еще рассчитывается по мере увеличения количества случаев и развития самой пандемии. И до тех пор, пока она не прекратится, мы не сможем с уверенностью подтвердить какой-либо из аспектов поведения вируса.

Тем не менее благодаря проводимым научным исследованиям мы можем постепенно расшифровать некоторые данные. Исходя из этого, в нашей сегодняшней статье мы расскажем, каковы факторы риска смертности от коронавируса по мнению ученых.

Смертность от коронавируса: что говорят цифры?

Как мы уже упоминали выше, показатели смертности от коронавируса, а также количество зараженных и другие параметры в настоящее время основаны на статистических данных и данных, которые собираются и обновляются изо дня в день.

Согласно последним исследованиям, смертность можно классифицировать по возрастным группам. Это так, потому что возраст, по всей видимости, является наиболее важным фактором риска. Таким образом, по оценкам ученых, 95% смертей происходят среди людей старше 65 лет.

Интересно, что смертность от коронавируса у детей практически равна нулю. На самом деле, у тех, кто младше 60 лет, этот показатель составляет менее 1% от числа инфицированных. По другим статистическим данным, которые были получены в Испании:

У людей в возрасте от 70 до 79 лет летальность составляет около 5%.

Возрастной диапазон, в котором наблюдаются наиболее серьезные осложнения (даже если смертей не так много), составляет от 50 до 60 лет.

Какие факторы определяют смертность от коронавируса?

Согласно исследованию, опубликованному в The Lancet, возраст является наиболее важным фактором, который определяет течение коронавирусной инфекции. В частности, пожилой возраст. Как мы уже упоминали, людям старше 80 лет грозят самые серьезные последствия, вплоть до летальных.

Кроме того, по всей вероятности, число смертей среди мужчин выше, чем среди женщин. Другим фактором, определяющим смертность от коронавируса, является состояние иммунной системы. То есть люди со слабой иммунной системой гораздо чаще имеют сложное протекание инфекции.

К этой группе мы относим людей, страдающих от различных патологий, таких как ВИЧ или рак. Но следует иметь в виду, что более распространенные заболевания, такие как диабет или гипертония, также представляют опасность.

Есть и другие медицинские параметры, которые рассматриваются как факторы риска. Например, низкое количество лимфоцитов, плохие показатели анализа крови на коагуляцию или увеличение определенных молекул, участвующих в воспалительных процессах.

Что еще нужно принять во внимание?

Поскольку факторы риска смертности от коронавируса выявляются и добавляются постепенно, еще рано делать какие-либо выводы. Исследования, которыми мы располагаем в настоящее время, проводились на небольших выборках людей, поэтому их результаты могут быть не вполне достоверными.

Тем не менее мы должны четко понимать, что большинство смертей происходит среди пожилых людей. Это естественно, в силу наличия у них сопутствующих патологий. Поэтому мы должны быть особенно внимательны к этой возрастной группе. То же самое относится и к тем, кто страдает от каких-либо хронических заболеваний.

Меры изоляции, которые принимаются сейчас, как раз и направлены на то, чтобы защитить наиболее уязвимые группы населения от этой новой инфекции. Они необходимы для того, чтобы снизить смертность от коронавируса, насколько это представляется возможным. Соблюдение этих мер пойдет на благо всем, но главным образом на благо пожилых людей в нашем окружении. Будьте ответственны, оставайтесь дома!

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