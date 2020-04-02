Ученые заявили об опасности одновременного заражения гриппом и коронавирусом

Ученые предупредили об опасности одновременного заражения сезонным гриппом и коронавирусом.

В первую очередь двойное заболевание может грозить людям с ослабленным иммунитетом. Дело в том, что привычный нам грипп поражает верхние дыхательные пути, а коронавирус - нижние, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Это осложняет проведение теста на инфекцию нового типа. Диагностические системы могут не обнаружить вирус в организме пациента, если грипп находится в активной фазе. Подобный случай уже фиксировали в Китае. Инфекционисты советуют брать анализы у больных сразу на оба типа вируса всеми доступными способами. Это позволит начать правильное лечение как можно раньше.