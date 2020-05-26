Ученые в Ухане продолжат изучать вирусы

Ведущий вирусолог Уханьского института вирусологии Ши Чжэнли заявила, что она и ее команда продолжат исследовать вирусы, чтобы в будущем избежать вспышки нового инфекционного заболевания. Об этом в понедельник, 25 мая, пишет CGTN, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

"Если мы хотим защитить человечество от вспышки нового инфекционного заболевания, мы должны взяться за исследование неизвестных вирусов, носителями которых являются дикие животные. Кроме того, мы должны иметь в запасе некоторые лекарства и проявляющие реагенты для профилактики и контроля эпидемий в будущем", - заявила Ши Чжэнли в интервью телеканалу CGTN.

По словам Чжэнли, в природе есть еще много видов летучих мышей и других животных, которые потенциально могут быть носителями различных вирусов.

"Эти вирусы существуют в природе, считаетесь вы с этим или нет. Если мы не будем их изучать, вероятно будет еще одна вспышка, и мы не будем их знать. Работа, которой мы сейчас занимаемся, - найти вирусы, прежде чем они найдут нас", - отметила ученый.