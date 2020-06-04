Вакцину от COVID-19 должны получить все люди

Вакцину от коронавирусной инфекции должны получить все люди в мире, когда она будет разработана, с такой речью выступил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Генсек назвал COVID-19 величайшим кризисом поколения в области здравоохранения.

"Вакцины самой по себе недостаточно. Нам нужна сплоченность во всем мире, чтобы обеспечить доступ к вакцине каждому человеку", - подчеркнул Гутерреш.

Кроме того, он призвал страны ООН соблюдать три обязательства: вакцинировать детей от других болезней даже при COVID-19, использовать сети доставки вакцин для оказания ряда других медицинских услуг и обеспечить вакциной от коронавируса всех в мире людей.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.