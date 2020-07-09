Глава минздрава России назвал перспективные вакцины против коронавируса

Как скоро мы вернемся к прежней жизни, зависит от того, как будет развиваться ситуация с коронавирусом, когда появится вакцина, будет ли устойчив иммунитет. Об этом - эксклюзивное интервью главы Минздрава РФ Михаила Мурашко Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 1", передает Day.Az со ссылкой на Вести.

- Михаил Альбертович, здравствуйте.

- Здравствуйте.

- В мае сообщалось о том, что в России ведется разработка 47 вакцин на 14 платформах. Сейчас эти цифры как-то изменились?

- Ну, те, которые сегодня показали себя уже как перспективные кандидаты, это 17 вакцин, над ними более углублено ведется работа.

- Будет ли вакцинация обязательна для всех, кто не переболел COVID-19?

- Ну, в целом у нас вакцинация в любом случае идет только с согласия самого гражданина, и мы видим - сегодня интерес к вакцине достаточно высок, потому что люди уже сегодня осознали всю значимость вакцинации, причем, я хочу сказать, что за этот период увеличилось число сторонников вакцинации.

- Западные эксперты говорят, что последствия коронавируса могут еще долго, чуть ли не всю жизнь сказываться на организме человека. Что в России известно про это?

- Мы видим, что те, кто перенес коронавирусную инфекцию, особенно в тяжелой форме, конечно же, нуждаются в реабилитации. Наиболее уязвимыми органами и системами стали легкие. И вторая значимая проблема, которая тоже требует помощи медицинского работника, это поражения сердца, в частности, миокардиты у переболевших людей.

- То есть человек уже переболевший не сможет так сразу заниматься спортом, например?

- Помочь, конечно, необходимо для того, чтобы вернуться к привычному образу жизни. Понятно, что наши физические нагрузки на ночь на данных этапах недоступны, поскольку истощение организма определенное плюс перенесенное заболевание - поражение легких - не позволяют восстановить функционал и жизненную емкость легких. Те, кто увлекается туризмом, кому авиационные перелеты нужны, когда меняется давление - конечно же, в этой ситуации для этих пациентов нужен определенный ограничительный, охранительный режим соблюдать.

- Многие россияне сейчас направляются на Черноморское побережье, в Краснодарский край. Насколько система здравоохранения этих регионов готова к приему большого числа туристов, особенно с учетом того, что кто-то из-них может завезти вирус?

- Для регионов, которые вовлечены в туристический поток, были изданы рекомендации по рассчитанному туристическому потоку: одна койка на тысячу человек приезжающих туристов запланирована под резерв в тех регионах, которые принимают туристов со всей страны. Мы в том числе отслеживаем наполненность этих коек. Сегодня их наполняемость не превышает 30-40 процентов. Мы видим, что ситуация стабильная, но, находясь в отпуске, это не значит, что надо полностью забывать про все ограничения и предупреждения. Мы все-таки имеем сегодня уровень заболеваемости хоть и убавляемый, но он есть, и в общем в стране сегодня на больничных койках находятся 112 тысяч человек. Поэтому помнить о гигиене просто необходимо.

- Вы говорили о том, что наработка иммунитета у всех проходит по-разному. Означает ли это, что у кого-то может и вовсе не быть антител к коронавирусу?

- Действительно, в зависимости от иммунной системы разные люди по-разному прореагировали. Те, которые переболели тяжело, у них иммунитет сформировался более стойкий. Те, которые перенесли заболевание бессимптомно, видим, что, да, иммунный ответ слабее. Но сказать, что у тех, которые перенесли коронавирусную инфекцию, абсолютно никак не прореагировала иммунная система - пока таких данных у нас нет.

- Спасибо большое.

- Спасибо вам.