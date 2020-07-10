Ученые обнаружили влияние COVID-19 на головной мозг

Ученые Университетского колледжа Лондона (UCL) предрекли волну заболеваний головного мозга из-за СOVID-19. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, соответствующая научная статья опубликована в журнале Brain.

Специалисты изучили протекание болезни у 43 человек в возрасте от 16 до 85 лет.

Исследование показало, что у 10 из них была выявлена временная дисфункции мозга, а у 12 - его воспаления, некоторые из которых являлись острым диссеминированным энцефаломиелитом.

Также наблюдались другие серьезные повреждения, например инсульты.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.