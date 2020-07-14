США начинают производство перспективной вакцины от коронавируса

Производство перспективной вакцины от коронавирусной инфекции в США начнется до конца текущего лета.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации Белого дома.

"Когда точно начнется производство материалов для вакцины? Вероятно, через 4-6 недель. Мы будем ее активно производить до конца лета", - отметил собеседник телеканала. Он также рассказал, что Соединенные Штаты намерены произвести 300 миллионов доз к началу следующего года.

6 июля сообщалось, что ВОЗ заинтересована в российской вакцине от коронавируса. Кроме того, организация хотела бы видеть российских разработчиков в "Тестах солидарности" для разрабатывающихся вакцин.

По состоянию на 14 июля в мире число зарегистрированных случаев заражения COVID-19 превысило 13 миллионов в 188 странах. За весь период пандемии скончались 570 924 инфицированных, более 7,1 миллиона человек выздоровели.