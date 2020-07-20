В России завершаются клинические испытания вакцины от коронавируса

Антитела к коронавирусу выявлены у второй группы добровольцев, которые участвовали в испытаниях вакцины в Главном военном клиническом госпитале им. Н. Н. Бурденко.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в понедельник начальник 48-го ЦНИИ войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ полковник медицинской службы Сергей Борисевич.

"Имеющиеся данные анализов подтверждают, что в результате вакцинации у добровольцев выявлены необходимые антитела к коронавирусу, а компоненты вакцины безопасны и хорошо переносимы человеком", - сообщил Борисевич в интервью газете "Красная звезда".

Оценка вакцины от вируса была проведена на базе 48-го ЦНИИ. "В доклинических испытаниях вакцины было задействовано большое количество крупных и мелких животных", - уточнил Борисевич.

Вакцина была разработана при взаимодействии Минобороны России и Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи.

Как подчеркнул Борисевич, возможности платформы, на которой была разработана вакцина, позволят длительно поддерживать защитный титр, вырабатываемый после ее введения. Ранее на этой платформе были созданы вакцины против лихорадки Эбола и Ближневосточного респираторного синдрома.

Выписка добровольцев

Еще 20 добровольцев, испытавших на себе вакцину от коронавируса, будут выписаны из госпиталя им. Н. Н. Бурденко 20 июля, сообщил Борисевич.

"Сегодня, 20 июля, из военного госпиталя будет выписана вторая, последняя группа добровольцев в составе 20 человек", - рассказал он.

Борисевич добавил, что далее ученые проведут обязательную аналитическую работу по полученным результатам, а затем последует государственная регистрация вакцинного препарата.

Он отметил, что сроки доклинической оценки безопасности и эффективности вакцины от коронавируса были значительно сокращены благодаря научным достижениям и опыту сотрудников ЦНИИ.

"В ходе доклинических испытаний вакцины использовалась разработанная в 48-м ЦНИИ методология количественной оценки возбудителя, а также лабораторная модель, позволяющая воспроизводить протекание тяжелого острого респираторного заболевания (SARS-CoV) для оценки защитной эффективности лекарственных средств", - пояснил начальник института.

Этой группе добровольцев 13 июля был введен второй компонент вакцины от коронавируса. Как заявил 30 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу, исследования новой вакцины от коронавирусной инфекции должны быть завершены до конца июля.