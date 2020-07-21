Ученые объяснили, почему люди часто просыпаются точно в три часа ночи

Многие люди просыпаются среди ночи, однако не все в этот момент смотрят на часы, чтобы узнать точное время пробуждения.

Ученые объяснили, почему люди часто просыпаются точно в три ночи. Почему так происходит?

Как оказалось, в этом нет ничего удивительного: ночью просыпаются все. Только не каждый из нас помнит о том, что пробуждался. Ученым удалось выяснить, что за ночь мы можем проснуться более 10 раз и это нормально, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Так происходит в силу многих причин. Например, подошла к концу одна из фаз сна. Чтобы перейти к следующей, мы просыпаемся.

Также практически каждый человек проснется в том случае, если перевернется на другой бок, переляжет на спину или на бок. Когда мы меняем положение, то часто просыпаемся.

В целом, эти пробуждения достаточно безобидны и не несут никаких последствий для здоровья и самочувствия. Проблемы могут возникнуть только в том случае, если после того, как человек проснулся, он решит немного пободрствовать. В таком случае могут возникнуть нарушения сна и упадок сил в дневное время.