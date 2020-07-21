Названы вредные качества чая

Польза чая известна многим: он и придает бодрости, и великолепно справляется с жаждой, и стабилизирует работу сердца, и борется со старением, и понижает холестерин, и даже стимулирует мыслительную деятельность, но при этом, все эти преимущества данного напитка не ограждают нас и от его минусов.

Провоцирует кровотечение. Английский отоларинголог, а по совместительству и пластический хирург уверен, что употребление обжигающего чая может спровоцировать носовое кровотечение, передает Day.Az со ссылкой на Mv.org.

Ряд ученых пошел дальше и утверждает, что любимый многими напиток в горячем виде повышает риск рака пищевода. Идеальной температурой чая называется 50С...60С. Он ее достигает примерно через 5-6 минут после заваривания.

Разрушает кости и зубы - речь идет о чрезмерно крепком напитке в больших объемах. В истории был прецедент, когда женщина довела себя до скелетного флюороза, много лет употребляя ужасно крепкий чай. Диетологи советуют ограничиваться 5 чашками данного напитка в сутки.

Содержит тяжелые металлы. В основном это относится к пакетированному чаю. Канадские исследователи установили, что в нем имеется целый ряд данных веществ. Чем дольше заваривается напиток - тем больше тяжелых металлов оказывается в кружке. Эксперты рекомендуют ограничить время заваривания тремя минутами или выбирать белый чай, чьи листья просто не успевают накопить опасный объем этих веществ.

Опасность для печени. В этом случае речь идет о травяных чаях, которые частенько аккумулируют в себе крайне вредные для печени алкалоиды. Четыре года назад в одном из американских научных журналов появилась статья об исследовании травяных чаев для беременных и кормящих женщин, а также младенцев. В 86% из них были обнаружены алкалоиды. У данной категории лиц эти токсины ощутимо бьют по печени.

Провоцирует дефицит железа. Если употреблять чай непосредственно после основного приема пищи, то он не даст усвоиться поступившему с едой железу. К таким выводам пришли ученые из Калифорнийского университета. Медики рекомендуют выдерживать паузу между едой и чаем хотя бы в 20 минут.

Обеспечивает бессонницу. Не стоит забывать о кофеине, которого с избытком содержится в чае. Данный напиток лучше оставить для утра или дня, и не пить перед отходом ко сну. В противном случае долгий пересчет овец вам гарантирован.