Получение ежедневной порции белка из растений приводит к долголетию

Согласно новому исследованию, употребление тофу вместо утренних яиц или использование бобов вместо говяжьего фарша может помочь вам жить дольше.

Ученые обнаружили, что ежедневное потребление белка из растений вместо животных источников снижает общий риск ранней смерти. Исследование опубликовано в AMA Internal Medicine, передает Day.Az со ссылкой на МедикФорум.

Результаты показали, что каждые 3% ежедневного потребления человеком энергии, получаемой из растительного белка вместо животного, снижает риск преждевременной смерти человека на 10%.

Для этого исследования команда Цзяци Хуана из Национального института рака США проанализировала данные о питании более чем 237 000 мужчин и 179 000 женщин, собранных в период с 1995 по 2011 год в рамках долгосрочного исследования о структуре питания и здоровье.

Ученые установили, что белок составляет около 15% ежедневного рациона людей, 40% из растений и 60% из животных источников.

В течение 16 лет наблюдения возникла тенденция, при которой потребление растительного белка, по-видимому, снижало риск ранней смерти. Результаты показали, что замена каждых 10 грамм белка животных на растительные на 1000 калорий снижают риск смерти на 12% для мужчин и 14% для женщин.

Разница была особенно сильной, когда люди заменяли растительным белком яйца (на 24% ниже у мужчин и на 21% у женщин) или красное мясо (на 13% у мужчин и 15% у женщин).