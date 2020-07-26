https://news.day.az/medicine/1256470.html Почему детям особенно противопоказано спать на левом боку
Дело в том, что поза сна на левом боку увеличивает давление на сердце. Особенно опасно такое воздействие в детском возрасте, когда все системы организма, включая сердечно-сосудистую, активно развиваются. Сон на левом боку имеет и положительный фактор. Он активизирует процессы пищеварения и способствует эффективному перевариванию пищи.
Почему детям особенно противопоказано спать на левом боку
Долгое время ученые и медики не могут прийти к общему мнению относительно того, вредно ли спать на левом боку. У сторонников этой теории есть практически неоспоримый аргумент, передает Day.Az со ссылкой на newsyou.info.
Дело в том, что поза сна на левом боку увеличивает давление на сердце. Особенно опасно такое воздействие в детском возрасте, когда все системы организма, включая сердечно-сосудистую, активно развиваются. Сон на левом боку имеет и положительный фактор. Он активизирует процессы пищеварения и способствует эффективному перевариванию пищи.
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