Почему детям особенно противопоказано спать на левом боку

Долгое время ученые и медики не могут прийти к общему мнению относительно того, вредно ли спать на левом боку. У сторонников этой теории есть практически неоспоримый аргумент, передает Day.Az со ссылкой на newsyou.info.

Дело в том, что поза сна на левом боку увеличивает давление на сердце. Особенно опасно такое воздействие в детском возрасте, когда все системы организма, включая сердечно-сосудистую, активно развиваются. Сон на левом боку имеет и положительный фактор. Он активизирует процессы пищеварения и способствует эффективному перевариванию пищи.

