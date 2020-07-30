Ученые: Коронавирус стал заразнее и лучше адаптировался к организму человека

Коронавирус в ходе своей эволюции, возможно, прекратил мутации и в итоге смог лучше адаптироваться к организму человека. Это позволило ему стать более заразным, считают ученые из Политехнического университета Гонконга, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В ходе исследования они сравнивали штаммы, полученные от более 20 пациентов в ходе нынешней третьей волны коронавируса в мегаполисе, и выявили их генетическую идентичность с "импортируемыми" из-за рубежа образцами инфекции, сообщила на своем сайте в среду газета South China Morning Post.

"Коронавирус продолжал мутировать во время первой и второй волн, когда мы проводили аналогичные исследования", - отметил доцент местного Политеха Гилман Сиу. На этот же раз, по его словам, результаты оказались иными. "Это доказывает то, что либо вирус адаптировался к человеческому организму и прекратил мутации, либо все инфицированные заразились в одном месте за короткий промежуток времени", - отметил ученый.

Профессор Китайского университета Гонконга Дэвид Хуэй согласился с тем, что в ходе последней вспышки коронавируса в этом специальном административном районе Китая вирус оказался более заразным, чем во время первых двух волн, вероятно, из-за более эффективной адаптации к человеческому организму.

С 5 июля в Гонконге вновь стал распространяться коронавирус после трех недель нулевого прироста инфицированных. Последнюю неделю в одном из самых густонаселенных мегаполисов мира ежедневно фиксируется более ста случаев заражения, а их общее число приближается к трем тысячам. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 16,7 млн человек, свыше 660 тыс. умерли.